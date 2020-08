Roma, Pau Lopez non convince: le alternative si chiamano Gollini e Meret

E' pronta a scattare la rivoluzione nella Roma. Tanti cambiamenti in vista della prossima stagione per la formazione del neo presidente Dan Friedkin. Il primo tassello da sistemare è quello legato alla porta con Pau Lopez che non avrebbe convinto. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul portiere giallorosso ci sarebbero le attenzioni di alcune squadre spagnole e inglesi. L'alternative sarebbero Pierluigi Gollini e Alex Meret.