Roma, Pau Lopez: "Non parlo di obiettivi. Pensiamo a vincere la prima"

Pau Lopez, nuovo portiere della Roma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "Preferisco non parlare di obiettivi a inizio stagione, ma capisco che la Roma è un club storico, una delle più grandi squadre in Italia e deve stare il più in alto è possibile. In questo momento l'obiettivo è vincere la prima partita, poi proseguire gara dopo gara. Servirà una buona stagione per tutti, la Roma deve stare in alto per quella che è la sua storia e la dimensione del club. Stiamo facendo del nostro meglio per seguire le indicazioni del mister, con una squadra molto alta. Col preparatore dei portieri sto lavorando molto sulla tecnica, sono attento anche ai minimi dettagli. Voglio migliorare me stesso e aiutare la squadra. Il portiere deve adattarsi alle richieste del mister, è quello che sto cercando di fare perché voglio essere sempre nella posizione migliore per aiutare i compagni".