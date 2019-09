Roma, Pau Lopez: "Sappiamo che sarà dura, dovremo giocare bene"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pau Lopez, portiere della Roma, parla a pochi minuti dalla sfida all'Atalanta ai microfoni della tv ufficiale giallorossa: “Sappiamo che oggi non sarà facile, siamo pronti a dare il massimo e giocare bene. Abbiamo visto che è difficile vincere ogni partita, giochiamo contro una squadra che ha fatto una stagione incredibile, dobbiamo giocare ben per vincere. Il loro un attacco letale? Non c’è nessun avversario facile, ogni partita è difficile, dobbiamo essere forti in questa stagione e non incassare molti gol, questa deve essere l’identità della squadra”.