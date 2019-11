© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Pau Lopez, dal ritiro della Spagna, ha parlato ad AS della sua esperienza in Italia e del rapporto con la selezione iberica: "Sono molto felice di essere qui. Ovviamente tutti aspiriamo a giocare, ma solo undici possono farlo e nel caso dei portieri siamo tre per una posizione. Devo affrontare ogni convocazione come qualcosa di speciale, mi alleno nel modo migliore e il resto arriverà. Un po' mi manca giocare dove l'ho sempre fatto, in Liga. Ma sono molto contento a Roma. CR7? Beh, alla fine è bello giocare contro i migliori, come Cristiano Ronaldo. La Liga sta crescendo molto negli ultimi anni, ed è bello per il pubblico. In Italia ci sono squadre molto competitive e in Premier il livello è alto. Sono tre dei migliori campionati in Europa. Sacrificio economico per la Roma? L'ho fatto perché volevo andare in Italia, perché ho capito che era la cosa migliore per la mia carriera. Ero molto felice a Betis, la mia famiglia si trovava bene a Siviglia, ma penso che andare a Roma rappresenti un passo in avanti per la mia carriera".​​​​​​​