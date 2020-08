Roma, Pau Lopez vorrebbe restare in giallorosso per rilanciarsi

Situazione ancora incerta per quanto riguarda la porta della Roma. La dirigenza giallorossa non sarebbe soddisfatta di Pau Lopez e per la prossima stagione starebbe pensando ad un cambio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Tempo, l’estremo difensore spagnolo vorrebbe rimanere nella Capitale per provare a riscattare un campionato in chiaro-scuro.