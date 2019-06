Roma, Paulo Fonseca per la panca: Shakhtar non intende liberarlo gratis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua a lavorare per Paulo Fonseca, mentre Sky Sport fa sapere che lo Shakhtar Donetsk non intende liberare gratis il portoghese. Il dg del club ucraino, dopo aver parlato con il presidente, ha comunicato agli agenti di Fonseca (via telefono e mail) che l'unico vantaggio che la società è al momento intenzionata a concedere è uno sconto sulla clausola prevista sul contratto che è di 5 milioni. La cifra richiesta oggi è di tre milioni di euro.