Roma, Paulo Sousa allertato. Pronto un contratto da 6 mesi più opzione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Roma, nonostante le rassicurazioni di Monchi per il tecnico Eusebio Di Francesco, si continua a tenere in caldo il nome di Paulo Sousa. Il portoghese ex Fiorentina è il preferito di una parte della dirigenza giallorossa e secondo la Gazzetta dello Sport per lui sarebbe già pronto un contratto da '6+12', ovvero un semestrale con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions al termine della stagione.