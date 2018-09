Roma, Paulo Sousa sta trattando la rescissione col Tianjin Quanjian

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Paulo Sousa il nome in cima alla lista della Roma in caso di esonero di Eusebio Di Francesco, allenatore pescarese che ha ancora due gare a disposizione per invertire la rotta.

Come riporta il Corriere dello Sport il manager portoghese, che ha già incontrato Franco Baldini, sta trattando in questi giorni la rescissione del contratto col Tianjin Quanjian.