Roma, pausa benedetta: risorse inattese e stanchezza inevitabile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seppure con maggiore pacatezza nei toni, anche Paulo Fonseca si è iscritto al partito di Antonio Conte con annessi riferimenti espliciti alle carenze strutturali della propria rosa, addossando alla stanchezza i risultati negativi che hanno contraddistinto l’ultima settimana dei giallorossi. Difficile dare torto al tecnico dei capitolini, non fosse altro che per la sequenza quasi infinita di infortuni che ha scandito le ultime settimane romaniste, arrivando a far raschiare il fondo del barile anche rispetto alle idee residue per cercare di fornire freschezza e alternative ad una squadra che resta comunque in aperta lotta per i suoi obiettivi. Il conto, anche salato, è stato presentato dal Parma di D’Aversa, particolarmente abile nell’approfittare dei momenti di difficoltà delle avversarie, in considerazione del fatto che in questo ciclo di partite è stato in grado di fare punti anche a San Siro contro l’Inter. Nell’analisi post partita, l’allenatore dei giallorossi ha fatto riferimento tra le altre cause della debacle del Tardini, anche alla stanchezza di Pastore, uno che fino a qualche mese fa sembrava un separato in casa e che ora è invece tornato ad essere a tutti gli effetti una risorsa indispensabile. Testimonianza tangibile del fatto che i lavori in casa giallorossa procedono nella giusta direzione, e che per una volta, la sosta tante volte maledetta in passato, vada a rappresentare finalmente una buona notizia nell’ottica di recuperare energie ed elementi preziosi per proseguire nell’opera di rinascita inaugurata in estate. Nazionali permettendo...