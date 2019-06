Roma, pazza idea Icardi: fattibilità e ostacoli dell’operazione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il campionato è finito da due settimane, ma la Roma non ha molto tempo per programmare la nuova stagione. La sentenza dell’Uefa, in attesa del Tas, conferma i preliminari di Europa League per i giallorossi. Morale della favola: bisogna sbrigarsi. Fonseca è ormai l’allenatore designato e Petrachi, parallelamente, si sta concentrando anche sulle operazioni in entrata e in uscita del prossimo mercato. Nelle ultime ore rimbalza con insistenza la voce che vedrebbe la Roma muovere i primi passi e sondaggi con l’Inter per Icardi. Operazione complicatissima, sia chiaro, ma proviamo a spiegarne pro e contro.

FATTIBILITA’

1 - A favorire la trattativa sicuramente ci sarebbero i buoni uffici tra Roma e Inter. Una sinergia di mercato nata già nella passata stagione nell’affare che ha portato Zaniolo e Santon nella Capitale e Nainggolan a Milano. Rapporti consolidati in queste ultime settimane con l’operazione Dzeko che resterebbe comunque scissa da quella del centravanti argentino. I nerazzurri, in più, devono hanno bisogno di vendere entro il 30 giugno e potrebbero essere interessati anche all’inserimento di eventuali contropartite tecniche.

2- L’ingaggio per la Roma non rappresenterebbe un problema. Icardi all’Inter percepisce 4,5 milioni a stagione. Con i bonus arriva a 5,3, praticamente lo stesso stipendio incassato da Dzeko a Trigoria. I giallorossi poi con l’addio di De Rossi e le cessioni di altri “senatori” andrebbero ad abbassare il monte ingaggi favorendo uno sforzo economico per l’argentino.

3 - Innegabile anche la rottura tra lo stesso numero nove nerazzurro e il club dopo la querelle degli ultimi mesi con protagonisti anche Spalletti, Wanda Nara e Beppe Marotta. L’esperienza a Milano sembra dunque al capolinea e contestualmente Pallotta potrebbe prendere la palla al balzo e passare ai fatti dopo la lettera di scuse e chiarimenti scritta ai tifosi. Portare Icardi nella Capitale sarebbe sicuramente il modo più veloce per iniziare a ricucire uno strappo che a oggi sembra insanabile.

OSTACOLI

1 - L’operazione chiaramente non vive solo di rose e fiori. C’è da convincere il giocatore e il suo entourage, in particolare la moglie-agente, Wanda Nara. Trattare con lei non è facile, ne sa qualcosa l’Inter e una volta messo sul mercato un giocatore come Icardi, la Roma dovrà vedersela con la concorrenza. Con la Juventus si era paventata l’ipotesi di un maxi scambio con Dybala, ma a oggi il club più interessato è sicuramente l’Atletico Madrid, disperatamente a caccia di un centravanti top dopo esser vicino a perdere definitivamente Griezmann.

2 - Anche il cartellino del giocatore non è uno scherzo. Dopo quattro stagioni, torna per la prima volta sotto le 15 reti stagionali in Serie A. Gli undici gol di quest’anno e gli attriti con società e allenatore hanno deprezzato il valore di Icardi, ma difficilmente la società lo venderà per meno di 70 milioni. Cifra abbastanza lontana da quella che è stata l’operazione più onerosa della storia giallorossa, ovvero i 42 milioni spesi per Schick due stagioni fa.

3 - Da tenere in considerazione poi il palcoscenico internazionale in cui giocherà la Roma il prossimo anno. Icardi dovrebbe lasciare l’Inter, in Champions League, per un club che con ogni probabilità partirà dai preliminari d’Europa League. Un passo indietro notevole dopo aver già aspettato diversi anni con i nerazzurri di poter giocare la competizione più importante per club del nostro continente.