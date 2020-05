Roma, Pedro apre la porta: "Aspetto incontro col Chelsea e intanto ascolto le offerte"

L’attaccante del Chelsea Pedro, obiettivo di mercato anche della Roma, ha parlato a El Larguero della sua situazione e del futuro: “Devo parlare col club, fino al 30 giugno ho un contratto. Sono aperto ad ascoltare altre offerte. Il Betis? Non lo so, aspetto di parlare col Chelsea. L’emergenza Coronavirus ha colpito ogni cosa, per questo stiamo ancora aspettando un incontro col Chelsea. So che il contratto sta per scadere, ma ancora non ci siamo seduti a parlare se rinnovare e proseguire qui oppure no. Aspetto questa riunione col club, ma sono anche disposto ad ascoltare altre offerte. La priorità adesso è completare il contratto, poi vedremo cosa accadrà. Ho tante diverse offerte, valuterò cosa fare più avanti”.