Roma, Pedro: "Diego ha scritto la storia, è una leggenda. L'ho sempre visto in video"

Pedro, attaccante della Roma, ad una manciata di minuti dalla sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non è un giorno normale. Sappiamo cosa significava Diego per questo sport, è un genio, ha scritto la storia. Siamo in un campo speciale per lui, in molti lo ricordano. Io voglio esprimere il mio cordoglio a tutti i familiari e i tifosi per cui è un idolo. Io sono di un'altra epoca, ma l'ho visto nei video ed è una leggenda".