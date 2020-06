Roma, Pedro obiettivo principale nonostante la concorrenza

Nonostante le voci riguardanti diverse altre squadre, anche del nostro campionato, rispetto al futuro di Pedro; la Roma continua ad insistere con lo spagnolo per tingere di giallo e rosso il suo futuro. Le indicazioni del tecnico portoghese Paulo Fonseca sono infatti indirizzate al tentativo di vincere la concorrenza per avere a disposizione l’attaccante che sta per svincolarsi dal Chelsea e la dirigenza dei capitolini sta proseguendo a tessere le fila di una trattativa per la quale filtra ottimismo nonostante le difficoltà garantite dalla richiesta di ingaggio dell’ex Barcellona e dalla concorrenza di altri club illustri. Pedro resta l’obiettivo numero uno dei giallorossi.