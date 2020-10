Roma, Pedro: "Partita complicata, è un punto che ci lascia l'amaro in bocca"

Pedro Rodriguez, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato per 0-0 contro i bulgari del CSKA Sofia: "E' stata una partita complicata, sapevamo che sarebbe stato difficile superarli. Ci abbiamo messo troppo a trovare i ritmi giusti e non siamo riusciti a trovare le giuste occasioni, nel finale avremmo potuto vincerla: è un punto che ci lascia l'amaro in bocca".

Due squadre diverse: una Roma da Serie A e una da Europa League

"La squadra è sempre di qualità indipendentemente da chi scende in campo. Non siamo stati abbastanza pazienti nel far girare meglio il pallone, loro ci hanno chiuso bene: non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, ma avremmo voluto vincere"

La squadra ha le potenzialità per chiudere al quarto posto?

"Assolutamente sì, lotteremo per questo obiettivo. Dovremo essere sempre al 100% per conquistare una partita alla volta, abbiamo una squadra per stare nelle posizioni di vertice: ora ci concentriamo sulla partita di domenica contro la Fiorentina"