Roma, Pellegrini a Ciampino: "Ufficialità e conferenza: venerdì faremo tutto"

Atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Roma-Ciampino dopo aver concluso l'Europeo Under-21 con la Nazionale italiana, il neo centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini è stato accolto dai giornalisti presenti. Inevitabili le domande su questa nuova avventura: "Anche se per ora non posso dire molto, faremo tutto venerdì. La clausola? Non saprei, io devo pensare a giocare: il resto compete al mio agente".

Chiosa, seppur breve, su mister Eusebio Di Francesco: "Non abbiamo ancora parlato, faremo tutto venerdì. Ci sarà l'ufficialità e la conferenza stampa durante la quale avremo modo di dire tutto".