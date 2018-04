Roma, Pellegrini ai tifosi: "Mica vai alla Juve? No, tranquilli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mica vai alla Juve? No, tranquilli". Così Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha risposto ad alcuni tifosi che il giorno dopo l'impresa contro il Barcellona l'hanno aspettato fuori dai cancelli di Trigoria per farsi immortalare con lui in un selfie o per ricevere un autografo. A riportarlo è Forzaroma.info.