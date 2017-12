Roma, Pellegrini amaro: "Non è bello segnare se non si vince"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Autore dell’unico gol della Roma nel match contro il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini ha parlato così ai microfoni di Roma TV: “Non è bello segnare se non si vince, sono dispiaciuto, dovevamo chiudere il match ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, sono ripartiti e hanno creato delle difficoltà, ma dovevamo portarla a casa. Dall’inizio della partita c’erano sensazioni positive nello spogliatoio, volevamo rifarci del ko di Torino, era importantissimo vincere ma quando i risultati non arrivano è normale che dobbiamo lavorare di più, questo dobbiamo fare per arrivare la domenica e stare bene. È normale essere rammaricati ora, volevamo fare di più e dobbiamo ripartire contro l’Atalanta, che diventa la partita più importante per noi. Oggi avevamo preparato il match sapendo che loro si chiudevano centralmente, era proprio preparata così, sapevamo che sarebbe stato difficile trovare palloni tra le linee, per il resto c'è sempre da fare qualcosina in più. I gol annullati? Quello di Edin pensavo fosse giusto dal campo, ero convinto. Su Florenzi c'è stato un piccolo blocco di Ünder, non si sa se puoi esultare o meno, questo aspetto deve migliorare perché il dispiacere è triplo, oggi è andata male”, riporta Vocegiallorossa.it.