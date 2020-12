Roma, Pellegrini ancora dolorante alla caviglia: questa sera potrebbe andare in panchina

Arrivano aggiornamenti circa la probabile formazione della Roma che ospiterà il Cagliari all’Olimpico. Come riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it, Lorenzo Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina. Il centrocampista aveva stretto i denti nei match contro Bologna, Torino e Atalanta in seguito all’entrata di Pedro Obiang sulla sua caviglia nel match contro il Sassuolo. Il giocatore sente ancora dolore per cui Paulo Fonseca non dovrebbe rischiarli questa sera.