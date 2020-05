Roma, Pellegrini: "Bisogna riprendere a piccoli step rispettando tutti i protocolli"

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: "La prima cosa che mi viene in mente e che riprendendo gli allenamenti sarebbe un modo per noi per essere vicini ai nostri tifosi, visto il momento difficile. È normale che il calcio è la nostra passione e il nostro lavoro, ci piacerebbe ricominciare il prima possibile rispettando tutti i protocolli".

Cosa pensa delle idee dell'Assocalciatori?

"Sta rispettando la nostra volontà. Si può ricominciare pian piano, un mattoncino alla volta. Per vedere cosa succederà più avanti".

Qual è la sua idea sulla ripresa?

"Si deve riprendere. Dal mio punto di vista deve farlo anche il calcio, passando per piccoli step. Speriamo di poter rientrare nei nostri centri sportivi".

Capitolo tagli stipendi: ha avuto un ruolo fondamentale?

"Abbiamo raggiunto l’accordo per il taglio, nonostante in uno spogliatoio ci siano emozioni contrastanti. Lo abbiamo fatto naturalmente per andare incontro alla società, nessuno ha fatto problemi. Nessuno ha avuto un ruolo importante, abbiamo deciso insieme. Siamo una squadra vera".

Fonseca le ha fatto i complimenti.

"Alle parole bisogna dare un peso, è importante chi le dice. Col mister ho un gran rapporto, queste cose dette da lui mi rendono orgoglioso".

Ha un gran senso di appartenenza?

"Penso che questo sia normale, io sono nato e cresciuto qui. È evidente che sento una cosa diversa da ciò che sentono gli altri. Sono orgoglioso di far parte di questa società".

Che ruolo ha avuto Montella nella sua carriera?

"È stato l'allenatore che mi ha insegnato a fare il centrocampista, vincevamo ogni partita. Lui a metà anno è andato in prima squadra, mi fa sempre piacere sentirlo".

De Rossi?

"Per me è stato un punto di riferimento, ti innamori dell’uomo prima che del calciatore. Ogni tanto giochiamo alla play, ma è davvero scarso (ride, ndr)".

Il trasferimento al Sassuolo?

"Io sono andato a Sassuolo con la serenità di un ragazzo che andava lì per imparare e crescere. In campo devo migliorare sulla fase difensiva, vorrei fare qualche gol in più".

La nazionale può cercare di vincere l'Europeo?

"Assolutamente sì, stiamo facendo un percorso di crescita. Abbiamo un altro anno di tempo per migliorare. Mancini vuole aprire un nuovo ciclo, questo ci aiuta anche ad essere un gruppo unito. Siamo un gran gruppo sia dentro che fuori dal campo".