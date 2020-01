© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Champions? E’ il nostro obiettivo. Questo è stato un anno di grandi cambiamenti. Stiamo migliorando. Non dobbiamo porci dei limiti perché non ne abbiamo. La Champions è raggiungibile, se continuiamo così". A parlare è Lorenzo Pellegrini, uno dei più positivi della Roma finora, che a La Gazzetta dello Sport sottolinea anche gli obiettivi stagionali da raggiungere: "L'Europa League? E' un altro obiettivo che abbiamo sviluppato in questi mesi. Non si deve sottovalutarlo, la società ci ha chiesto di prenderla seriamente. Nel girone potevamo fare meglio. Dovevamo passare per primi. Vuol dire che quello che abbiamo sbagliato al primo turno non dobbiamo sbagliarlo ora".