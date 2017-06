Roma-Pellegrini, ci siamo: imminente il riscatto, firma del contratto in 48 ore

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Pellegrini tornerà a essere giocatore della Roma. Come da accordi, entro il 30 giugno i giallorossi dovranno concretizzare il gentlemen agreement con il Sassuolo per poter riscattare il proprio canterano: come si legge su La Gazzetta dello Sport, il nazionale italiano U-21 firmerà il contratto con il club di Trigoria nelle prossime 24-48 ore. Sarà inoltre inserita una clausola rescissoria.