Roma, Pellegrini: "Con Mourinho siamo più compatti, c'è più lavoro di squadra"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio del Playoff di Conference League contro i turchi del Trabzonspor: "Le sensazioni sono molto positive perché abbiamo fatto un ottimo pre-campionato. Oggi ci aspetta una partita molto importante. Con Mourinho siamo più compatti e lavoriamo maggiormente di squadra, anche nelle amichevoli non abbiamo mai mollato nemmeno di un centimetro: abbiamo lavorato tanto sulla mentalità, che deve essere quella vincente. Mi sento migliorato, cerco di fare sempre quello che mi chiede il mister".

Tornare subito in Champions League è l'obiettivo di Mourinho: si alza l'asticella?

"Sì, si sta alzando ed è proprio per questo che c'è bisogno di una mentalità giusta per abituarci a vincere. Bisogna affrontare ogni partita come se fosse l'ultima".