Roma, Pellegrini: "Conta solo vincere, spero di trovare il gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Premium Sport, il giallorosso Lorenzo Pellegrini ha commentato la vittoria della Roma contro il Bologna:

Terzo successo per 1-0: è cambiata la mentalità?

"E' sempre importante vincere, 1-0 o 4-0 i punti sono sempre tre. Abbiamo avuto tante occasioni e potevamo chiuderla prima, è stato importante vincere".

Cosa ti piace di questa Roma?

"Qualche anno la Roma queste gare non le avrebbe vinte, quindi questo è uno spirito di sacrificio che stiamo mettendo tutti insieme e che ci permette di vincere queste partite molto importanti".

Vuoi la nazionale?

"A novembre abbiamo queste gare molto importanti, speriamo di fare bene. Abbiamo avuto qualche problemino nello scorso raduno e mi dispiace perché avrei dovuto anche giocare, spero di rifarmi a novembre".

Dove devi migliorare?

"C'è sempre da migliorare, quello dell'agonismo non è mai stato il mio punto forte, ci sto lavroando e spero di sbloccarmi perché non ho ancora trovato il gol e per me è molto importante, spero di farlo al più presto".

Magari segni contro il Chelsea?

"Ci proverò, magari".