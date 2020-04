Roma, Pellegrini destinato a restare nonostante il sondaggio del PSG

Sondaggio del PSG per Lorenzo Pellegrini. Come riporta il Corriere dello Sport nelle ultime ore Leonardo, che ha il compito di ringiovanire la rosa del club campione di Francia, sta rastrellando i migliori giovani d'Europa. Fra questi ovviamente c'è anche Lorenzo Pellegrini, classe '96, ma con tanta esperienza sia in serie A che in ambito internazionale. Non solo, il centrocampista della Roma rappresenta anche un affare vista la clasuola da 30 milioni presente nel contratto della Roma. Tuttavia il trasferimento di Pellegrini in Francia appare un'ipotesi remota, visto che si scontra con lo volontà della Roma di rinnovare il contratto del giocatore. Pellegrini, ultimo romano della squadra dopo l’arrivederci che è come un addio di Florenzi, è destinato addirittura a ereditare la fascia di capitano di Dzeko, nella prospettiva di diventare il simbolo del club, in cui si riconosce e si identifica. Avesse voluto cambiare squadre, nella prospettiva di guadagnare e vincere di più, lo avrebbe già fatto. Anche l’estate scorsa, quando aveva ricevuto un’ottima offerta dall’Inter.