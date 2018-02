Roma, Pellegrini: "Dispiace per l'espulsione, contava solo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è tornato sul rosso ricevuto ieri nella gara contro l'Hellas Verona. "Mi dispiace per l'espulsione e per avere messo in difficoltà i miei compagni. Vincere era l'unica cosa che contava e lo abbiamo fatto. Grandi ragazzi".