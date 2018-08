Roma, Pellegrini: "Dispiace per Strootman, resterà sempre un amico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Sappiamo che l’Atalanta ha giocato più partite di noi e magari inizialmente possono stare un po’ meglio fisicamente". Queste le parole di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, a pochi istanti dal match contro l'Atalanta: "Noi giochiamo in casa, sappiamo cosa dobbiamo fare e conosciamo la nostra forza - aggiunge a Sky Sport - dobbiamo fare la nostra partita per vincere la prima in casa”.

Cosa ti aspetti dopo la cessione di Strootman? Prevarrà l’amore per la Roma?

"Ci dispiace, Kevin era uno di noi. Per questo dispiace, ma oggi abbiamo una partita importante. In questo momento abbiamo una cosa più importante a cui pensare, pensiamo a vincere la partita. Strootman rimarrà sempre un nostro amico, al di là del fatto che sia stato ceduto".