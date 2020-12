Roma-Pellegrini, è il giorno della verità: oggi il provino per Bologna

Alla fine la prima diagnosi è stata quella definitiva: trauma distorsivo-contusivo alla caviglia per Pellegrini dopo il pestone di Obiang in Roma-Sassuolo di domenica scorsa. Nessun interessamento dei legamenti o rottura e anche per questo oggi sarà il giorno della verità a Trigoria. La squadra è rientrata di notte dopo la trasferta in Bulgaria che ha chiuso il girone di Europa League, ma sono tanti i big rimasti nella Capitale e tra questi c’è anche Lorenzo Pellegrini. Il sette giallorosso dopo aver lavorato individualmente in questi giorni, proverà a forzare nell’allenamento odierno per capire le risposte della caviglia. In caso di ok arriverà anche la convocazione domenica contro il Bologna.

Difficile immaginarlo in campo, ma la voglia di esserci almeno a gara in corso è tanta, soprattutto dopo le pesanti critiche ricevute sui social in occasione della sfida contro la squadra di De Zerbi. Fonseca a più riprese si è schierato con Lorenzo, difendendolo a spada tratta e il calciatore ha capito di aver sbagliato nel rispondere via social. Ora la testa è solo sull’obiettivo della stagione che come ricordato ieri in un’intervista Instagram è l’accesso alla prossima Champions League. “E’ la cosa che ci preme più di tutte” ha detto con forza il sette giallorosso che incrocia le dita e spera che il fastidio alla caviglia di questi giorni possa sparire.