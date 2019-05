Roma, Pellegrini e un futuro incerto: Inter e United alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro alla Roma di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere. Nel suo contratto infatti continua ad essere presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e secondo il Corriere dello Sport Inter e Manchester United sono le squadre maggiormente interessate al centrocampista giallorosso. Il quale tuttavia non ha ancora sciolto le proprie riserve: l'imminente nascita del figlio rendono la Roma ancora la sua priorità, ma prima di confermare la sua voglia di restare Pellegrini vorrà parlare col club per conoscere piani e progetti futuri sia per il suo ruolo nella squadra che per quanto riguarda gli obiettivi.