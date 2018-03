Roma, Pellegrini: "Era importante dare continuità alla vittoria di Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

In zona mista, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha analizzato così il successo colto sul Torino: "Era importante dare continuità alla vittoria di Napoli, stiamo tornando quelli di inizio stagione e speriamo di giocare al meglio martedì, ci crediamo. Difficoltà in casa? A questo non credo molto perché noi siamo molto tranquilli nello spogliatoio, noi siamo stimolati davanti i nostri tifosi, non tutte le partite possono sbloccarsi subito e io vedo positività dopo il risultato di oggi. Se adesso dico che è finita la crisi e martedì perdiamo siamo da capo a dodici, oggi abbiamo vinto 3-0 e siamo più sereni. In cosa dobbiamo migliorare? Si è parlato di cross non sfruttati, possiamo fare meglio, chi entra e chi esce riesce a dare la qualità giusta, la porta è davanti ed è importante andare in verticale".