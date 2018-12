Roma, Pellegrini: "Felice per Cristante. 2018 anno di crescita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo corsaro (0-2) della Roma contro il Parma: "È stato bello, il mio è stato un infortunio fastidioso, quando mio sentivo bene ho cercato di recuperare il prima possibile e ho avuto una ricaduta, sono stato fuori il doppio del tempo. Tornare così, con una vittoria, è bello. Abbiamo fatto al nostra partita, sapevamo che si sarebbero chiusi, hanno giocatori forti nelle ripartenze. Abbiamo fatto un'ottima gara, queste partite le devi sbloccare, poi sono un po' in discesa perché le altre squadre devono sbilanciarsi per recuperare. È importante recuperare tutti, soprattutto giocatori come De Rossi che per questa squadra sono fondamentali. Cristante sta crescendo partita dopo partita, gli faccio i complimenti, tempo fa avevo detto che mi piaceva il suo comportamento, nonostante fosse un po' criticato. Sono contento per lui, se lo meritava. È stato un 2018 speciale, di tanta crescita, cerchiamo di iniziare il 2019 allo stesso modo perché crescere è sempre importante".