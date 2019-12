Roma, Pellegrini: "Finalmente il primo gol. Possiamo fare l'impossibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, tra i principali protagonisti di Fiorentina-Roma 1-4, ha parlato a Roma Tv dopo il triplice fischio finale.

Finalmente il primo gol.

"Sono contento, lo dicevo da tempo, finalmente è arrivato, è mio e me lo tengo stretto. Sono fellice, soprattutto della vittoria: era importante".

Avete ottenuto un rotondo successo su un campo complicato.

"Loro sono un’ottima squadra, ti mettono in difficoltà, giocano bene la palla, hanno giocatori importanti. Noi abbiamo dominato la partita e deciso il ritmo della gara, non è mai facile vincere qui".

Quanto conta questa vittoria?

"È una vittoria da grande squadra, era importante vincere prima della sosta. Non è facile trovare la concentrazione in queste condizioni, ma ci siamo riusciti".

C’era il pericolo di pensare alle vacanze? Dove può arrivare la Roma?

"Sì, non avevamo paura, ma ci siamo detti tutti che questo era un pericolo. Non abbiamo sottovaluto l’avversario perché la Fiorentina è una grande squadra, non abbiamo pensato di essere già liberi. Abbiamo tanto da migliorare, questo fa di noi una squadra che può raggiungere l’impossibile. Non voglio fare proclami dicendo che vinceremo qualcosa, ma possiamo fare molto bene".

Dopo il gol non vi siete disuniti.

"Secondo me è molto importante saper leggere le partite: a volte succedono cose alle quali uno non è preparato, ma una grande squadra sa reagire e sa trovare una soluzione alle difficoltà che trova in campo. Facciamo quello che ci viene chiesto: girare, muoverci e divertici. Ci siamo riusciti stasera e speriamo di continuare a farlo, siamo una bella squadra e penso che possiamo fare bene arrivando alla fine dell’anno senza rimpianti".