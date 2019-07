Roma, Pellegrini: "Fonseca diretto. Mi piace il suo modo di lavorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Radio. Queste le sue parole dopo i primi giorni di ritiro: "Stiamo lavorando, sono un po' indietro perché gli altri hanno iniziato prima, ma adesso mi rimetterò in carreggiata. Gli allenamenti sono molto intensi, siamo un bel gruppo".

Sono arrivati solo suoi amici, come Mancini e Spinazzola. Questo aiuta?

"Assolutamente sì, l'importante è anche il gruppo all'esterno dal campo, perché poi tutto si riflette in panchina".

Parlate tra di voi del modulo di Fonseca?

"A volte succede. Adesso magari no, siamo all'inizio e pensiamo ad allenarci per recuperare la condizione al massimo. Siamo tutti abbastanza tranquilli, le partite sono tante e i centrocampisti spenderanno tanto con le idee del mister".

Nonostante i 23 anni si sente già un veterano?

"Sì, mi sono fatto le ossa a Sassuolo, poi sono tornato e adesso voglio aiutare i più giovani".

Qual è il suo ruolo preferito a centrocampo?

"Ci sono centrocampisti che si definiscono più incontristi mentre per quel che riguarda me mi trovo sicuramente più a mio agio nella fase offensiva, mi viene naturale. Adesso per essere un centrocampista devi sapere fare tutto, altrimenti devi fare un'altra cosa".

Com'è il morale nello spogliatoio?

"Tutto a posto. Sia noi che lo staff e l'allenatore dobbiamo aiutare i nuovi a inserirsi al meglio e velocemente. Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, complicato anche fuori dal campo. Dobbiamo pensare solo a vincere le partite, cercando di ascoltare il meno possibile le cose che ci sono all'esterno".

Che tipo è Fonseca?

"Lo vedo molto diretto e questa cosa mi piace. Cerca di metterti a tuo agio e spiega le cose che vuole. Mi piace il modo che ha di pensare il calcio. Dobbiamo chiaramente migliorare, serve tempo dopo un cambio in panchina. Le sensazioni all'interno dello spogliatoio sono positive. Siamo bene insieme".

Quando si parla di intensità a cosa ci si riferisce?

"Tutto, non è solo fisica, è anche mentale. Gli allenamenti sono molto intensi e con il caldo non è facile".