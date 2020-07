Roma, Pellegrini ha deciso di restare. E anche la clausola viaggia verso la scadenza

Aggiornamento importante per quel che riguarda il futuro di Lorenzo Pellegrini, scrive il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano il centrocampista, che dopo l'operazione di ieri al naso spera di rientrare per la gara di Europa League contro il Siviglia con l'ausilio di una mascherina protettiva, ha deciso il suo futuro e non ascolterà le sirene di mercato almeno in questa sessione. Nei prossimi giorni scadrà la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, col giocatore che a prescindere ha già deciso di restare in giallorosso e, magari, di diventare una bandiera del club.