Roma, Pellegrini: "Il mio futuro non è legato alla Champions"

L'edizione romana del Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, rilasciate dal ritiro della Nazionale in Inghilterra: "Al mio futuro non ho pensato, ma non dipenderà dalla qualificazione in Champions. Certo, per un giovane che vuole crescere è importante giocare partite di alto livello. A Roma sto bene, vincere trofei resta il primo obiettivo di ogni giocatore. Totti e De Rossi dicono che vincere a Roma vale dieci volte di più che altrove. Io questo non lo so, ma spero di scoprirlo presto".