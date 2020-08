Roma, Pellegrini: "Il Siviglia ha meritato di vincere, ci sarebbero servite più testa e gambe"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista giallorosso, ha commentato a Roma Tv la sconfitta di questa sera contro il Siviglia: "Non si spiega e non ho voglia di spiegarla ora. Sono molto deluso e arrabbiato, non con i compagni, ma per quello che è successo in campo. Loro hanno meritato di vincere”

Servono più testa o gambe?

“Entrambe. Non mi sento di dire che avremmo dovuto avere più testa, so bene quanto questa competizione contasse per loro, ma il campo poi è un'altra cosa e gli avversari hanno giocato sicuramente meglio”.

Soddisfatto di questa stagione?

“Ho avuto alti e bassi, alcuni infortuni di troppo. Cerco di curare ogni dettaglio per stare bene e cerco di migliorare ogni giorno. Questa sconfitta lascia amarezza, ma abbiamo perso meritatamente e dobbiamo stare zitti e andare avanti”.