Roma, Pellegrini: "Io non sarò mai Totti. Francesco è una leggenda, un campione"

vedi letture

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha risposto alle domande dei tifosi attraverso il canale ufficiale Twitter del club giallorosso. Fra i tanti temi trattati anche il debutto in giallorosso con Rudi Garcia: "Rudi Garcia prima di ogni partita bussava alla porta di tutti i giocatori per fare l’in bocca al lupo e per dare le ultime direttive. Quel giorno mi disse di tenermi pronto. Una volta entrato po’ di paura c’era. Era un periodo difficile e stavamo vincendo 1-0 con un gol di Daniele. Una volta in campo tutto è diventato più facile. Sono stati più emozionanti il prima e il dopo piuttosto che la partita in sé".

Ti senti di somigliare a Totti?

"Su questo è giusto spendere due parole: io non sarò mai Francesco, lui è una leggenda, un campione, un punto di riferimento. Ovviamente sentire dire queste cose mi fa molto piacere, ma Francesco è Francesco e come lui non ne nascerà un altro. Io sono Lorenzo".

A chi somigli calcisticamente?

"Non saprei dire a chi somiglio, non mi piace fare paragoni, cerco solo di essere il miglior Lorenzo da mettere a disposizione della Roma".