© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da Roma TV prima della gara di Coppa Italia contro l'Entella, il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini ha così presentato la sfida: "L'insidia di oggi è pensare che sia una partita semplice ma non è così. Dovremo essere bravi noi a portarla subito sui binari giusti, quelli della vittoria. La Coppa Italia è una competizione importante, lo scorso anno siamo usciti subito contro il Torino e siamo rimasti delusi. Quest'anno invece cercheremo di vincere subito e andare avanti. Come sto? Sono felice di essere tornato, sto molto bene. Ci siamo presi qualche giorno in più per evitare ricadute, sono felice di tornare a giocare perché ho bisogno di riprendere subito il ritmo partita".