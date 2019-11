Roma, Pellegrini: "La razza è una sola, quella umana"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della prossima sfida con il Brescia, centrando il tema razzismo. "Per noi è obbligatorio vincere. Ho apprezzato quello che ha fatto il mio club, è assurdo parlarne ancora. La razza è una sola ed è quella umana, Mario è un bravissimo ragazzo e gli auguro di non vivere più certi momenti. Detto questo, mi auguro che non rompa le scatole e non si inventi qualcosa (dice scherzando, ndr)"