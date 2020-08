Roma, Pellegrini: "Meglio riflettere e non parlare. C'è tanta delusione e rabbia"

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Siviglia: "Non so cosa sia mancato. Loro hanno fatto una grande partita e noi no. Hanno vinto, hanno meritato ed è giusto così. Ora c'è tanta delusione e tanta rabbia. Forse è meglio in questo momento riflettere e non parlare perchè magari si dicono cose che non si vogliono dire".

Solo un tiro in porta.

"Abbiamo preparato la partita come le altre di campionato che abbiamo fatto bene. Alla fine in campo loro hanno fatto una grande partita e hanno vinto. E' giusto così".

Hai giocato con la mascherina. A quanto eri?

"Sicuramente una volta entrato in campo non ho pensato a niente. La cosa che mi dava più fastidio era la respirazione ma non è importate. C'è tanta amarezza e delusione. Era un po' una valvola di sfogo per noi l'Europa League per dimostrare quello che non abbiamo dimostrato".

La nuova proprietà è la soluzione per ripartire?

"Deve esserlo. Spiace non avergli dato una soddisfazione".