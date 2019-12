Roma, Pellegrini: "Mi piace fare gli assist, ma voglio iniziare a segnare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha analizzato la vittoria di questa sera contro il Verona ai microfoni di Roma Tv.

Un altro assist, il settimo stagionale: è questo il più bello?

"Non l'ho ancora rivisto, ho visto Kluivert che partiva, abbiamo provato questa situazione in allenamento. Justin è stato molto bravo, non era facile segnare da lì".

Il Verona è stato un osso duro?

"Faccio i complimenti al Verona, sono organizzati e giocano bene. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a vincere".

Oltre agli assist, cerca anche il gol?

"Certo. Fare gli assist è meraviglioso, ma anche un gol ogni tanto mi farebbe contento. Oggi ci ho provato, ma potevo fare meglio. Spero di sbloccarmi presto, così per una volta mi vengono ad abbracciare i compagni".

Oggi ha cambiato un po' raggio d'azione?

"Sì, abbiamo provato questi attacchi in profondità, il mister mi dice di svariare per dare più soluzioni ai compagni. Posso andare un po' in giro per il campo, prediligo partire da destra ma sono molto libero di muovermi".

Avete cambiato modo di giocare per affrontare il Verona?

"Sì, sapevamo che loro sono una squadra molto aggressiva e ci siamo dovuti adattare. Ti vengono a prendere uomo contro uomo, abbiamo giocato un po' in maniera diversa. Siamo un gruppo meraviglioso, c'è tanta voglia di sacrificarci l'uno per l'altro e questo è l'importante".

Obiettivo dieci gol in campionato?

"Speriamo, magari inizio da venerdì a segnare per raggiungere l'obiettivo".