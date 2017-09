Roma, Pellegrini: "Mi piace vedere una squadra che lotta e si sacrifica"

© foto di Federico Gaetano

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto dai giallorossi contro il Qarabag: "Dobbiamo essere positivi, siamo riusciti a portare a casa i tre punti e dobbiamo pensare solo a questo. Era importante vincere questa partita, per come si era messa non era semplice, in altre occasioni non avremmo portato a casa il risultato. Mi piace vedere la squadra che lotta e si sacrifica, tutti insieme. Sicuramente c'è stato un periodo di adattamento, ci voleva tempo per acquisire la mentalità e i movimenti che ci chiede il mister. Ora sembra tutto più semplice, ma dobbiamo lavorare per arrivare all'ultimo step e restare sereni. Ci teniamo stretta questa vittoria, ora pensiamo a domenica".