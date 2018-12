© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo sul campo del Parma: "Anno concluso nel migliore dei modi? Sì, era importante vincere e lo sapevamo, siamo contenti. Abbiamo la possibilità ora di riposarci un po' più sereni, ma sappiamo che nel girone di ritorno dovremmo fare molto meglio. Indietro rispetto allo scorso anno? Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, abbiamo passato un periodo in cui non ci riuscivano alcune cose e poi ci si sono messi anche degli infortuni che comunque danno fastidio. Siamo però ancora in gioco in tutte le competizioni, c'è da migliorare ma siamo ancora lì. Le mie condizioni? Sto bene. Ho voluto forzare il rientro io per primo ed è arrivata questa ricaduta che mi è costata qualche giorno di recupero in più ma adesso sto bene. I punti persi con le piccole? È stato un nostro limite, ci siamo fatti i nostri conti e quei punti persi sono stati decisivi fino ad ora. Dobbiamo certamente fare meglio nel girone di ritorno, per fortuna siamo ancora lì vicino. Il lavoro durante la sosta? È importante staccare qualche giorno ma poi lavoreremo tutti insieme. Un lavoro personalizzato? Sì, i preparatori ci daranno una scheda da seguire durante le vacanze. La Coppa Italia? È una competizione importante, dobbiamo andare avanti anche in quella".