Roma, Pellegrini: "Nessuno ha sottovalutato la SPAL"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, commenta ai microfoni di Roma TV il ko interno con la Lazio: "Avevamo l'impressione di comandare la partita fino al loro vantaggio. Nel secondo tempo ci abbiamo provato fino in fondo ma non ci siamo riusciti. Cali di concentrazione? No, secondo me no, dal mio punto di vista abbiamo comandato la partita dall'inizio alla fine. Sono stati più bravi di noi, hanno fatto due gol e noi zero ma abbiamo fatto una gara che se finiva con una vittoria eravamo qui a commentare una grande prestazione. Perché con le piccole questa squadra fa fatica? Non so dare una risposta, penso che nessuno di noi abbia sottovalutato la partita, non mi è sembrata una partita sbagliata. Poca capacità di reagire o mantenere alta la concentrazione? C'è sicuramente qualcosa da migliorare altrimenti oggi avremmo vinto. Oggi ci sentivamo padroni del campo ma c'è qualcosa da fare meglio".