Roma, Pellegrini: "Non era semplice, partita dedicata a Karsdorp"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura (1-0) contro il Bologna: "Sapevamo che non sarebbe stata semplice, dobbiamo sempre essere attenti. Sono tre partite che vinciamo 1-0, il nostro reparto difensivo ha lavorato bene. Conosco quello che chiede il mister e cerco di farlo al meglio, mi sento bene fisicamente, sono contento di aver aiutato i miei compagni. Questa partita è dedicata a Karsdorp, gli siamo molto vicini, questa gara è per lui. La Roma è piena di campioni, il mister sta riuscendo a capire gradualmente le qualità dei giocatori. Lui e il suo staff sono rimasti sempre tranquilli, credono nel loro lavoro. Speriamo di andare avanti così e lottare per qualcosa di importante. Il corteggiamento di Montella? Quest'estate avevo le idee chiare, abbiamo trovato subito l'accordo con la società".