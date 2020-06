Roma, Pellegrini non vuole partire: ora serve il rinnovo per evitare rischi

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, nonostante le parole del ds Petrachi, non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma e lo ha ribadito al club tramite il proprio agente Pocetta, arrivato a Trigoria mercoledì proprio per chiarire la posizione del centrocampista sentendosi rispondere che per il club, il futuro del calciatore non è cambiato, è sempre al centro dei programmi giallorossi. Per uscire da questa situazione servirà comunque parlare del rinnovo rispetto al contratto attuale con scadenza nel 2022, con la necessità anche di togliere la clausola rescissoria che mette a rischio la posizione sia del giocatore che della società. A riportarlo è Tuttosport.