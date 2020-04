Roma-Pellegrini, obiettivo crescere insieme: dopo l’emergenza l’incontro per il rinnovo

Ventiquattro partite, un gol e undici assist. E’ il bottino di Lorenzo Pellegrini con la maglia della Roma in questa stagione. Numeri che sarebbero potuti essere più grandi senza la frattura del quinto metatarso che ha bloccato due mesi il sette giallorosso. Per il gioco di Fonseca è comunque un calciatore imprescindibile. Lui, insieme a Zaniolo, sarà il volto del club per il futuro e per far sì che ciò avvenga è necessario rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Non c’è fretta sia chiaro, anche perché il rapporto tra le parti è ottimo. Fienga tempo fa disse: “Convinceremo Lorenzo della bontà del progetto” e a distanza di giorni, sabato lo stesso calciatore ha risposto: “Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni”.

Dichiarazioni che almeno fino all’apertura del mercato fanno dormire sonni tranquilli. Per quel periodo, però, la Roma vorrebbe aver già risolto, eliminando in particolare la clausola rescissoria da 33 milioni che rendono il calciatore decisamente appetibile per i grandi club (vedi la Juventus). L’appuntamento tra entourage del giocatore e il management della Roma è rimandato a quando sarà cessata l’emergenza da coronavirus. Solo a quel punto le parti si siederanno intorno a un tavolo per cominciare a trattare un ritocco verso l’alto che metterà Pellegrini, se non alla pari, comunque poco al di sotto dei senatori del club.