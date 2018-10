Roma, Pellegrini: "Oggi è troppo importante vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini anticipa ai microfoni di Roma TV il match che i giallorossi giocheranno contro l’Empoli: “Troppo importante vincere oggi, non è una partita semplice, perché l'Empoli è una squadra che prova sempre a giocare e ad esprimersi al meglio. Per noi potrebbe essere anche meglio per avere spazi in più, ma è importantissimo vincere per andare alla sosta più tranquilli. La sfortuna dell'Empoli? L'anno scorso ci siamo passati anche noi, ma ripeto sono una buona squadra, noi dobbiamo essere aggressivi e una volta recuperata la palla fare il nostro gioco. Il mio momento? Le cose sono cambiate rapidamente, sono contento, vuol dire che oltre a me stesso sta andando bene anche la Roma. Cosa ho detto a Luca Pellegrini? Niente, è molto tranquillo e ha voglia di dimostrare. Non serve dirgli niente, solo un grande in bocca al lupo".