Roma, Pellegrini: "Orgoglioso di aver segnato oggi, gol per Astori"

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo contro il Torino: “Era importante vincere per dare continuità al successo di Napoli. Arriviamo alla sfida di martedì con più serenità ma con tanta viglia di vincere”.

Contro lo Shakhtar?

“Speriamo di vincere martedì perchè sarebbe una cosa fantastica”.

Il gol ha una dedica speciale?

“Assolutamente sì. Come penso Daniele e Manolas, sono stato orgoglioso di far gol in questa domenica ed è dedicato a Davide. Continuiamo ad emozionarci quando se ne parla. Ci mancherà”.

Sei entrato bene in partita.

“Ci tenevo molto ad entrare bene perchè per me non è stato uno dei periodi più positivi. Il gol è stata la ciliegina sulla torta”.

Come si è rivolto a voi Di Francesco in questa settimana delicata?

“Il mister era tranquillo e sereno. Magari tante cose penso vengano dette per stimolare e per dimostrare perchè ci tiene alla Roma. Era molto carico e voglioso, sicuramente aveva tanta voglia di fare bene e di vincere come l’avrà martedì. Se lo seguiamo possiamo vincere anche con lo Shakhtar”.

“All’ultimo hanno fatto vedere sul maxi schermo un video dando l’appuntamento a tutti quanti a martedì. Sarà importante essere in 12. Il tributo a Davide penso abbia fatto emozionare tutto lo stadio è stato fatto prima della partita”.