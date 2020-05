Roma, Pellegrini rischia l'addio per esigenze di bilancio: nel caso andrà solo all'estero

Lorenzo Pellegrini e la Roma vogliono andare avanti insieme, ma ad oggi è impossibile fare piani definitivi legati al mercato. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it nel caso in cui alla fine il club sarà costretto è venderlo per esigenze di bilancio, il giocatore ha già deciso che non resterà in Italia e che sarà pronto a trattare solo con squadre estere. La Juventus e l'Inter ci avevano pensato e provato negli ultimi mesi, ma dovranno mettersi l'anima in pace con PSG e club di Premier League che invece potrebbero tornare a farsi sotto per provare ad acquistarlo sfruttando i problemi economici post Coronavirus.