Roma, Pellegrini saluta De Rossi: "Per lui sono un fratello più piccolo"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, non ha vissuto tantissimi match con Daniele De Rossi, ma ci ha tenuto a salutarlo nel corso dello speciale organizzato da RomaTv in occasione dell'ultima partita del capitano: “Lui vive le partite come se fossero tutte le più importanti, le vive da tifoso. Riconoscono tutti l’animo e la grinta di Daniele, è sempre stato così. Lui mi dà molti consigli, mi considera un fratello più piccolo”.